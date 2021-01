Petagna, allarme rientrato. L’ex S.P.A.L. si è allenato con il gruppo (Di martedì 19 gennaio 2021) Buone notizie dall’infermeria azzurra, Petagna recupera e si allena in gruppo. A riportare in merito alle condizioni di Petagna è il collega de Il Roma, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 19 gennaio 2021) Buone notizie dall’infermeria azzurra,recupera e si allena in. A riportare in merito alle condizioni diè il collega de Il Roma, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

