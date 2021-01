Mps | Mes | tasse | Tav e Reddito I dossier che terremotano M5s-Pd

(Di martedì 19 gennaio 2021) “Mps? Non ci metto una parola oggi". Di solito il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, grillino doc della prima ora sempre molto gentile con i giornalisti, questa volta si è irrigidito ed è filato via dritto, allontanandosi come superman quando vede la criptonite da lontano: meglio stare alla larga. Il motivo? Gli è stato chiesto del futuro della banca senese, controllata dal Tesoro con il 64,2% dal Tesoro e che il governo italiano, d’accordo con la Vigilanza europea, deve privatizzare entro fine 2021. Segui su affaritaliani.it

L’idea poi di una Mps che deve resti in capo al Ministero dell'Economia piuttosto ... opponendosi all’esclusione totale delle Spa. Infine c'è il famigerato Mes. Proprio sul Mes, Renzi ha rotto ...Magari l’unico ostacolo sulla strada per il Recovery Fund fosse la governance. Saremmo già un pezzo avanti. Invece no, c’è un problema a monte di tutto: la mancanza di progetti. Come a dire, che senso ...