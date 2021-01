L’ultima capriola della “camerata” Polverini: sì a Conte e addio a Forza Italia (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen – Renata Polverini ieri ha votato sì alla fiducia al governo Conte, annunciando poi l’uscita da Forza Italia. La mossa della storica esponente della destra ha colto di sorpresa l’opposizione: “Non ne sapevamo nulla“, commenta secco il vicepresidente di FI Antonio Tajani. Il voto a favore del governo giallofucsia è assolutamente inutile – visto l’ampio margine ottenuto dal premier – e quindi un tradimento ancora più grave, fanno presente tra le file del centrodestra. Da sindacalista dell’Ugl a presidente della Regione Lazio con il centrodestra Ex segretario generale dell’Ugl, ex presidente della Regione Lazio con il centrodestra, eletta alla Camera nel Popolo della Libertà – poi Forza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen – Renataieri ha votato sì alla fiducia al governo, annunciando poi l’uscita da. La mossastorica esponentedestra ha colto di sorpresa l’opposizione: “Non ne sapevamo nulla“, commenta secco il vicepresidente di FI Antonio Tajani. Il voto a favore del governo giallofucsia è assolutamente inutile – visto l’ampio margine ottenuto dal premier – e quindi un tradimento ancora più grave, fanno presente tra le file del centrodestra. Da sindacalista dell’Ugl a presidenteRegione Lazio con il centrodestra Ex segretario generale dell’Ugl, ex presidenteRegione Lazio con il centrodestra, eletta alla Camera nel PopoloLibertà – poi...

