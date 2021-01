“L’AMERICA Canzone per Chico Forti” | è uscito l’ultimo singolo di Enrico Ruggeri

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 19 gennaio 2021) “per)”, brano inedito di, esce oggi, martedì 19 gennaio 2021. Lo sentiremo in radio e in digitale, racconta la storia vera di un uomo, velista e produttore tv, detenuto al Dade Correctional Institution in Florida.ha realizzato un nuovo brano, corredato da un video, entrambi reperibili da oggi, martedì 19 gennaio 2021. L’intensità della vicenda ha ispirato e spinto il famoso cantautore a renderla nota, mettendola in musica la storia. Il video e il brano, ascoltabile in radio e in digitale, racconta la storia di, velista e produttore tv. Da ben 20 anni, l’uomo vive in prigione. Condannato all’ergastolo per omicidio e incarcerato ...