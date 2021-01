La libertà di espressione sui social è giunta all’ora zero qui e negli Usa | è ora di una stagione nuova

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) di Oreste Pollicino (fonte: lavoce.info)* Europa e Usa hanno finora affrontato con approcci opposti il tema delladisulle piattaforme digitali, non senza contraddizioni interne. Ora però è il momento di trovare un linguaggio comune nei meccanismi procedurali Contraddizioni americane Il 7 gennaio 2021 è, come qualcuno ha sostenuto con una metafora piuttosto azzardata, l’11 settembre della regolamentazione dei poteri privati del web? Se il riferimento che avvicina il giorno in cui vi è stato il blocco di Donald Trump suimedia a quello dell’attacco alle Torri Gemelle sottintende un possibile groundper le questioni relative ai rapporti tradi, (auto)regolamentazione delle piattaforme e asimmetria tra le sensibilità costituzionali ...