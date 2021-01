Il prossimo smartphone di Apple si chiamerà iPhone 12s (Di martedì 19 gennaio 2021) (Foto: Apple)Potrebbe a sorpresa chiamarsi iPhone 12s e non iPhone 13 il prossimo smartphone di Apple che debutterà a settembre, rispolverando la generazione di mezzo con la “s” che manca dal 2018 con iPhone Xs. Tra le migliorie che potrebbe portare in dote si cita il gradito ritorno della tecnologia TouchId, che si sposterebbe sotto al display, e il sistema di raffreddamento a camera di vapore con uno tra i quattro modelli previsti che potrebbe addirittura eliminare ogni ingresso. La corposa indiscrezione arriva da Bloomberg, che conferma la presenza di uno studio avanzato con prototipi per un iPhone pieghevole, ma al contempo lascia intendere che sarà molto difficile che possa uscire già nel 2021. Al contrario, i prossimi melafonini potrebbero ... Leggi su wired (Di martedì 19 gennaio 2021) (Foto:)Potrebbe a sorpresa chiamarsi12s e non13 ildiche debutterà a settembre, rispolverando la generazione di mezzo con la “s” che manca dal 2018 conXs. Tra le migliorie che potrebbe portare in dote si cita il gradito ritorno della tecnologia TouchId, che si sposterebbe sotto al display, e il sistema di raffreddamento a camera di vapore con uno tra i quattro modelli previsti che potrebbe addirittura eliminare ogni ingresso. La corposa indiscrezione arriva da Bloomberg, che conferma la presenza di uno studio avanzato con prototipi per unpieghevole, ma al contempo lascia intendere che sarà molto difficile che possa uscire già nel 2021. Al contrario, i prossimi melafonini potrebbero ...

Potrebbe chiamarsi iPhone 12s e non 13 il prossimo smartphone di Apple, che avrebbe TouchId sotto lo schermo, raffreddamento a camera di vapore e molto altro ...

