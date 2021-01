I 5 migliori brani di Janis Joplin, da Piece of My Heart a Me And Bobby McGee (Di martedì 19 gennaio 2021) È commovente, quasi, scegliere i 5 migliori brani di Janis Joplin. La sua storia, la sua giovane età e la sua fragilità creano quasi la stessa empatia che si prova per un Kurt Cobain o un Ian Curtis. Morta a 27 anni mentre si trovava da sola in una stanza d’albergo, fece in tempo a costellare il mondo della musica con la sua intensità travolgente. Il suo timbro fa ancora scuola e tantissime artiste contemporanee non nascondono che Janis Joplin sia la loro fonte di ispirazione. Piccola e immensa, Janis Joplin è forse l’unica artista “maledetta” – e che brutta parola, diciamolo – a mettere d’accordo un’intera redazione nella scelta dei brani più rappresentativi. Piece Of My Heart (1968) I ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) È commovente, quasi, scegliere i 5di. La sua storia, la sua giovane età e la sua fragilità creano quasi la stessa empatia che si prova per un Kurt Cobain o un Ian Curtis. Morta a 27 anni mentre si trovava da sola in una stanza d’albergo, fece in tempo a costellare il mondo della musica con la sua intensità travolgente. Il suo timbro fa ancora scuola e tantissime artiste contemporanee non nascondono chesia la loro fonte di ispirazione. Piccola e immensa,è forse l’unica artista “maledetta” – e che brutta parola, diciamolo – a mettere d’accordo un’intera redazione nella scelta deipiù rappresentativi.Of My(1968) I ...

federicapes : @habitlouj I brani in lingua sono i migliori ?? - ArtistiNews : L’inverno in musica: i migliori brani ispirati alla stagione più fredda. Vedi - twelvesfifth : RT @MargheDW8: Lo dico? Lo dico. Non merita la prima posizione. Sia perché la sigla >>>>> tutto il resto, sia perché ci sono un sacco di br… - MargheDW8 : Lo dico? Lo dico. Non merita la prima posizione. Sia perché la sigla >>>>> tutto il resto, sia perché ci sono un sa… - Caluchez : Vorrei avere accesso a uno studio 24h, dove possa passare un sacco di tempo anche solo per pensare, così sono nati… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori brani I 5 migliori brani di Janis Joplin, da Piece of My Heart a Me And Bobby McGee OptiMagazine Recensione cuffie Soundcore Life Q30, ANC a prezzo contenuto e ottima qualità

Recensione cuffie Soundcore Life Q30, esteticamente valide e dalla qualità sonora notevole, con tre modalità di cancellazione attiva del rumore.

Tanti auguri Dolly Parton, la regina del country compie 75 anni

Stile inconfondibile, un look a dir poco appariscente, capelli biondo platino e un’energia da teenager: Dolly Parton è una delle stelle più brillanti dello show biz, per lei l’età è solo un dettaglio, ...

Recensione cuffie Soundcore Life Q30, esteticamente valide e dalla qualità sonora notevole, con tre modalità di cancellazione attiva del rumore.Stile inconfondibile, un look a dir poco appariscente, capelli biondo platino e un’energia da teenager: Dolly Parton è una delle stelle più brillanti dello show biz, per lei l’età è solo un dettaglio, ...