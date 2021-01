Francesco Belsito assolto in Appello a Genova: per i giudici l’ex tesoriere non ha causato un danno d’immagine alla Lega (Di martedì 19 gennaio 2021) l’ex tesoriere della Lega Francesco Belsito è stato assolto dai giudici della corte di Appello di Genova dall’accusa di aver causato un danno d’immagine al Carroccio con la sua condotta. Il partito aveva chiesto a Belsito (e a tre imprenditori) un risarcimento da 500mila euro perché secondo i Legali del partito dopo il deflagrare dell’inchiesta sui fondi della Lega, nella quale era rimasto coinvolto Belsito, ci sarebbe stata una perdita di consenso elettorale nel 2011 e 2013. Per i giudici, invece, le cose non sono andate così e non c’è stato alcun danno d’immagine. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021)dellaè statodaidella corte dididall’accusa di averunal Carroccio con la sua condotta. Il partito aveva chiesto a(e a tre imprenditori) un risarcimento da 500mila euro perché secondo ili del partito dopo il deflagrare dell’inchiesta sui fondi della, nella quale era rimasto coinvolto, ci sarebbe stata una perdita di consenso elettorale nel 2011 e 2013. Per i, invece, le cose non sono andate così e non c’è stato alcun. Il ...

