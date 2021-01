Edoardo Boggio | dal CIV PreMoto3 alla European Talent Cup con Aspar

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il 2021 rappresenta l'anno di transizione dal contesto nazionale a quello europeo per. Dopo aver ben figurato nel CIVil giovanissimo classe 2007 correrà infatti nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Edoardo Boggio

Il giovanissimo pilota torinese correrà nel monomarca Honda nel contesto del CEV come portacolori della squadra capitanata da Jorge Martinez, campionessa in carica. Avrà come compagno di squadra Pol S ...