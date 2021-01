“Complicato con chi semina il percorso di mine”. Conte in Senato chiude i conti con Renzi e chiede i numeri per andare avanti con un nuovo patto di legislatura (Di martedì 19 gennaio 2021) Con un discorso poco politichese e più centrato sui temi concreti, dall’emergenza sanitaria alle sfide economiche, Giuseppe Conte è intervenuto al Senato affrontando la prova più dura, dopo i 321 Sì alla fiducia ottenuti ieri alla Camera. Il premier ha rivendicato quanto fatto dal Governo, chiamando in causa chi ha avuto la responsabilità di aver aperto una crisi in un momento talmente delicato, senza però affondare il colpo su Renzi come fece con Salvini al termine dell’esperienza gialloverde. Il filo con Italia Viva però è tagliato, perché “è molto Complicato governare con chi semina il percorso di mine”. In questi giorni – ha detto il premier – ci sono state “continue pretese, continui rilanci concentrati peraltro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Con un discorso poco politichese e più centrato sui temi concreti, dall’emergenza sanitaria alle sfide economiche, Giuseppeè intervenuto alaffrontando la prova più dura, dopo i 321 Sì alla fiducia ottenuti ieri alla Camera. Il premier ha rivendicato quanto fatto dal Governo, chiamando in causa chi ha avuto la responsabilità di aver aperto una crisi in un momento talmente delicato, senza però affondare il colpo sucome fece con Salvini al terdell’esperienza gialloverde. Il filo con Italia Viva però è tagliato, perché “è moltogovernare con chiildi”. In questi giorni – ha detto il premier – ci sono state “nue pretese,nui rilanci concentrati peraltro ...

