Aurora Ramazzotti in lacrime, è cambiato tutto: “Ti sarò sempre grata” (Di martedì 19 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Aurora Ramazzotti ha voluto ricordare un momento speciale della sua vita: “Ti sarò grata per sempre.” Da quel momento è cambiato tutto. Per Aurora Ramazzotti oggi è un giorno davvero molto speciale dal momento che compie gli anni una persona per lei davvero molto speciale: stiamo infatti parlando di Goffredo Cerza, il suo fidanzato con Leggi su youmovies (Di martedì 19 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto ricordare un momento speciale della sua vita: “Tiper.” Da quel momento è. Peroggi è un giorno davvero molto speciale dal momento che compie gli anni una persona per lei davvero molto speciale: stiamo infatti parlando di Goffredo Cerza, il suo fidanzato con

radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - L'AURORA - pazzescamilan : SETTIMANA PROSSIMA VOGLIO AURORA RAMAZZOTTI O IL PADRE DI TOMMY, NATALIA O FAMIGLIA DI ANDREA E SIMONE PER STEFANIA… - ArgentineBlood : Per far arrivare Tommaso fino al 26 febbraio ha bisogno solo dell'incoraggiamento di Aurora Ramazzotti. @therealauroraR #tzvip - CraccoTommaso : L’unica cosa che il #GFvip può fare ora per trattenere Tommaso é letteralmente trascinare in puntata Aurora Ramazzotti...ma la vedo dura?? - asiasistoo : @Caos567 @gin20003 ma lui non ha mai negato lo fosse?? ha detto che non è la sua migliore amica non è alla pari di aurora ramazzotti. -