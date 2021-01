Antonella Ruggiero | «Non c' è più il Sanremo dei Matia Bazar»

Leggi su panorama

(Di martedì 19 gennaio 2021) Per l'ex vocalist del gruppo, che di concorsi canori ne ha vinti due (nel 1978 e nel 2002), «il Festival è solo una vetrina promozionale, un mercato. Niente a che veder con l'arte». A Panorama racconta gli aneddoti più belli della sua carriera, come il coprifuoco durante la tournée in Cile, i controlli maniacali in Russia, la sua rinascita da solista e il nuovo disco registrato nella Basilica di Sant'Antonio a Padova. No, non mi mancano per niente idegli anni Settanta e Ottanta con i. In realtà, non ho mai subìto il fascino del Festival e l'ho sempre considerato per quello che è, una veloce vetrina promozionale, una settimana in cui nel piccolo mondo della musica si ferma il tempo. Un po' come un mercato, una fiera di settore: vai lì ed esponi il tuo prodotto davanti a una platea televisiva enorme. Ma è solo ...