Zaniolo positivo al Coronavirus ma la Roma non dovrà andare in bolla (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nicolò Zaniolo è risultato positivo al Coronavirus ma la Roma non dovrà andare in bolla precauzionale: il motivo Nicolò Zaniolo è risultato positivo al Coronavirus ma il gruppo squadra della Roma non dovrà andare in bolla. Il motivo? Zaniolo a Trigoria non era in contatto col resto dei compagni e non faceva parte del gruppo squadra in quanto ai box perché sta recuperando dall’infortunio. Da Trigoria non filtra quindi preoccupazione: non sarà necessario applicare il protocollo ASL che obbliga dopo casi di positività al Covid-19 il resto dei compagni al tragitto casa-lavoro-casa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Nicolòè risultatoalma lanoninprecauzionale: il motivo Nicolòè risultatoalma il gruppo squadra dellanonin. Il motivo?a Trigoria non era in contatto col resto dei compagni e non faceva parte del gruppo squadra in quanto ai box perché sta recuperando dall’infortunio. Da Trigoria non filtra quindi preoccupazione: non sarà necessario applicare il protocollo ASL che obbliga dopo casi di positività al Covid-19 il resto dei compagni al tragitto casa-lavoro-casa. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Roma | #Zaniolo positivo al Covid: 'Sto bene, non ho sintomi' - SkySport : ULTIM'ORA ROMA, ZANIOLO POSITIVO AL COVID-19 Il calciatore è asintomatico e in isolamento #SkySport #SerieA… - LALAZIOMIA : Covid, Zaniolo positivo: l’annuncio del giocatore su Instagram - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA ROMA, ZANIOLO POSITIVO AL COVID-19 Il calciatore è asintomatico e in isolamento #SkySport #SerieA #Zaniolo #Roma #… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Roma, #Zaniolo annuncia:'Sono risultato positivo al Covid-19, ora in isolamento' -