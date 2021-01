Torre Annunziata | alunno positivo al Covid | disposta la quarantena per tutta la classe

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –domiciliare fiduciaria per gli alunni e gli insegnanti di una seconda elementare dell’Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi didopo che unè risultatoal-19. La notizia è stata resa nota dalla dirigente scolastica Antonella D’Urzo. Da domani 19 gennaio per laè statala didattica a distanza (Dad), rinviando le attività in presenza al 26 gennaio. L’istituto è stato chiuso per procedere alla sanificazione straordinaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.