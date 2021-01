Sgarbi a Conte | «Ridicoli e drammatici Chi ti voleva | non ti vuole Chi non ti voleva | ti vuole»

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La situazione attuale “ha qualcosa di drammatico e di ridicolo”. Così Vittorioin aula a Montecitorio a dopo le comunicazioni del premier. Il deputato e critico d’arte ricorda la paradossale genesi del2 che ha portato alla crisi attuale in seguito allo strappo di Renzi. Lo stesso che ha tenacemente voluto la nascita dell’esecutivo giallorosso dopo l’uscita di Salvini. E che ora gli dà il benservito.: situazione ridicola e drammaticanel suo intervento ricorda il pensiero di Guicciardini sulla riconoscenza. Che evidentemente è estranea al premier. “‘è un bravo ragazzo’, cantava Salvini quando qualcuno dubitava di lei. Quando Salvini se n’è andato pensavamo che lei se ne andasse con lui”, dice il deputato ...

A dirlo è Vittorio Sgarbi, intervistato dai cronisti fuori dalla Camera prima dell'intervento del premier Giuseppe Conte. Sgarbi fa il punto della crisi di governo e scommette che non si andrà a ...Dopo che M5S e Pd si sono schierati come un sol uomo a favore mdi Conte, iniziano le dichiarazioni e le critiche feroci delle opposizioni, a cominciare dalla Lega, mentre Scalfarotto, per i ...