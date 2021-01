Roma-Spezia, Fonseca: “Coppa Italia per dimenticare il derby, non deve più succedere” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Vincere e convincere nell’esordio stagionale in Coppa Italia per dimenticare la terribile prova nel derby contro la Lazio. Alle 21:15 di domani la Roma sfiderà lo Spezia all’Olimpico nel primo capitolo di un match che si ripeterà sabato in occasione dell’ultima giornata del girone di andata di Serie A. Dopo il 3-0 subito contro i biancocelesti nella stracittadina, la squadra di Fonseca cerca la qualificazione ai quarti di finale contro gli uomini di Italiano per riacquistare quelle certezze smarrite in campo venerdì sera. “Siamo tutti molto delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano tutt’altra prestazione – ha detto Fonseca ai microfoni di Roma TV – Non possiamo cambiare quanto successo ma possiamo ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Vincere e convincere nell’esordio stagionale inperla terribile prova nelcontro la Lazio. Alle 21:15 di domani lasfiderà loall’Olimpico nel primo capitolo di un match che si ripeterà sabato in occasione dell’ultima giornata del girone di andata di Serie A. Dopo il 3-0 subito contro i biancocelesti nella stracittadina, la squadra dicerca la qualificazione ai quarti di finale contro gli uomini dino per riacquistare quelle certezze smarrite in campo venerdì sera. “Siamo tutti molto delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano tutt’altra prestazione – ha dettoai microfoni diTV – Non possiamo cambiare quanto successo ma possiamo ...

