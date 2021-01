Roma, Fonseca resta in bilico dopo il derby perso (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non basta un'ottima stagione fin qui disputata dalla sua Roma. Paulo Fonseca, mister giallorosso, resta sempre in bilico. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport alcuni dei più stretti collaboratori della proprietà americana temono che con l'allenatore portoghese non si possa portare avanti un progetto vincente e per questo la conferma alla guida del club potrebbe non esserci anche in caso di ottenimento della qualificazione alla prossima Champions League.Complice anche il derby perso in malo modo contro la Lazio, Fonseca resta sospeso. Un eventuale cambio in corsa non ci sarà ma al termine della stagione Friedkin e il suo staff dovranno decidere cosa fare. L'annata è ancora lunga e al mister il compito di convincere la dirigenza...caption ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non basta un'ottima stagione fin qui disputata dalla sua. Paulo, mister giallorosso,sempre in. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport alcuni dei più stretti collaboratori della proprietà americana temono che con l'allenatore portoghese non si possa portare avanti un progetto vincente e per questo la conferma alla guida del club potrebbe non esserci anche in caso di ottenimento della qualificazione alla prossima Champions League.Complice anche ilin malo modo contro la Lazio,sospeso. Un eventuale cambio in corsa non ci sarà ma al termine della stagione Friedkin e il suo staff dovranno decidere cosa fare. L'annata è ancora lunga e al mister il compito di convincere la dirigenza...caption ...

