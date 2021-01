Reggia di Caserta e Coop E V A | Maffei | “Progetto nato da affinità d’idee”

Leggi su dire

(Di lunedì 18 gennaio 2021) NAPOLI – “Per noi diventa un’esigenza fare una riflessione di sostenibilità e riciclo su quello che consideriamo scarto, l’arancia che io vedevo marcire a terra, così come molte altre cose come il materiale che buttiamo a fine mostra. Poi ho incontrato Lella Palladino, ho visto e sentito quello che facevano come cooperativa, e mi è sembrato che potesse essere l’occasione per avviare una collaborazione: Casa Lorena e la cooperativa Eva hanno anche esperienza su una produzione di gastronomia secondo le norme” e quindi il progetto “è nato cosi’, da un’esigenza della Reggia e un incontro casuale, un ragionamento e un’affinità di idee etiche, di sviluppo territoriale sostenibile, di attenzione e sostegno a delle problematiche sociali”. Cosi’ Tiziana Maffei, direttrice della Reggia di Caserta, spiega alla Dire la nascita del progetto sperimentale di raccolta degli agrumi del Parco Reale e di produzione e commercializzazione di confetture che coinvolge donne occupate nel laboratorio ‘Le ghiottonerie di Casa Lorena’, centro antiviolenza realizzato all’interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata a Casal di Principe.