Prada Cup | American Magic e la conta dei danni

Durante la gara con Luna Rossa nella notte tra sabato e domenica, l'equipaggio statunitense ha scuffiato. Il ribaltamento ha causato danni ingenti che non saranno riparati, li costringerà ad usare a seconda barca. American Magic: quali e quanti danni? Lo scafo dell'American Magic è gravemente danneggiato. Nelle foto scattate alla barca una volta alla base, si nota un'importante lesione allo scalo e una falla quadrata di circa mezzo metro di lato. Potrebbe essere stato causato da qualcosa che si è sganciato all'interno e durante la ricaduta in acqua dopo l'impennata ha spinto e sfondato lo scafo. Le ipotesi parlano di una pesante centralina o di un pacco batterie. Ecco perché subito dopo il ribaltamento l'imbarcazione aveva iniziato a inabissarsi e solo i soccorsi delle con le ...

