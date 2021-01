Martina Franca-Taranto: segnalati disagi per ghiaccio, auto bloccate sulla strada statale Stamattina (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si segnalano file a circa tre chilometri da Martina Franca verso Taranto e, dall’altro verso, in zona Orimini auto bloccate in coda. strada statale 172, disagi per il ghiaccio. L'articolo Martina Franca-Taranto: segnalati disagi per ghiaccio, auto bloccate sulla strada statale <small class="subtitle">Stamattina</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si segnalano file a circa tre chilometri daversoe, dall’altro verso, in zona Oriminiin coda.172,per il. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

Si segnalano file a circa tre chilometri da Martina Franca verso Taranto e, dall’altro verso, in zona Orimini auto bloccate in coda. Strada statale 172, disagi per il ghiaccio.Martina Franca, previsioni meteo per il 18/01/2021. Giornata caratterizzata da neve e schiarite, temperatura minima 0°C, massima 4°C ...