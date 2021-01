Marco Giampaolo | due esoneri in due stagioni Serve una svolta al ‘Maestro’ di Empoli e Samp

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 gennaio 2021) C’è probabilmente un concorso di colpe nei due ultimi fallimenti disulla panchina di Milan e Torino. Da un lato, due società che non hanno certo accontentato le richieste dell’allenatore sul mercato. Dall’altro un tecnico che però sembra essere fin troppo inchiodato sulla sua idea di squadra. Quandoha deciso di cambiare modulo per venire incontro alle caratteristiche della rosa, non è mai riuscito ad imporsi. Per l’ormai ex tecnico granata una sequela di record negativi in questi anni. Secondo allenatore a perdere quattro delle prime sei partite alla guida del Milan, dopo Italo Galbiati nel 1982. Ma anche guida tecnica del peggior Torino in quanto a gol incassati (35) nelle prime diciassette giornate dal 1958-59. Tredici punti in classifica, peggio il Torino ha fatto solamente nel ...