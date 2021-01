Lascio Forza Italia | mi prendo le responsabilità Polverini vota la fiducia a Conte

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Subito dopo il voto, l’ex governatrice del Lazio ha annunciato il suo addio al partito di Silvio Berlusconi: “. Sullanon si puòre in dissenso dal gruppo. Non hoto sì a un provvedimento, hoto sì alla: come ho sempre fatto nella mia vita mi sono assunta una. Non condivido la crisi ora, con la pandemia, le persone in difficoltà, i licenziamenti. Non possiamo continuare a dire che tutto non va bene, io mi assumo le mie. Punto”, ha dichiaratogiudicando “irresponsabile” un ritorno alle urne. Una decisione che lascia di stucco l’intero partito, a cominciare dal vicepresidente Antonio Tajani: “Non ci aveva detto ...