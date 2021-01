Intesa Sanpaolo, Banca Akros è positiva (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Giudizio positivo su Intesa Sanpaolo da parte degli analisti di Banca Akros che hanno rivisto al rialzo sia la raccomandazione che il target price sul titolo. Il prezzo obiettivo è stato portato a 2,25 euro dagli 1,90 della precedente indicazione mentre il consensus è stato rivisto da “neutral” a “accumulate “. A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per il colosso creditizio che mette a segno un modesto profit a +0,8%. (Foto: © 123RF) Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Giudizio positivo suda parte degli analisti diche hanno rivisto al rialzo sia la raccomandazione che il target price sul titolo. Il prezzo obiettivo è stato portato a 2,25 euro dagli 1,90 della precedente indicazione mentre il consensus è stato rivisto da “neutral” a “accumulate “. A Piazza Affari, oggi, frazionale rialzo per il colosso creditizio che mette a segno un modesto profit a +0,8%. (Foto: © 123RF)

