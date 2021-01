Inter-Juventus, l’analisi di Mancini: “Bravo Barella, Chiesa doveva fare di più. Pirlo? Ho un consiglio” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roberto Mancini analizza Inter-Juventus.Inter, saranno mesi rivoluzionari: il club nerazzurro a marzo cambierà denominazione e logoIl commissario tecnico dell'Italia è tornato sul derby d'Italia che ha visto trionfare i nerazzurri per 2-0 grazie alle reti di Vidal e Barella. Il c.t. azzurro, nel corso dell'Intervista concessa a 'La Domenica Sportiva', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.caption id="attachment 816513" align="aligncenter" width="3000" ROME, ITALY - OCTOBER 12: Head coach Italy Roberto Mancini and Team Manager Italy Gabriele Oriali chat prior to the UEFA Euro 2020 qualifier between Italy and Greece on October 12, 2019 in Rome, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)/caption"È stata una bella partita e mi ha fatto molto piacere ... Leggi su mediagol (Di lunedì 18 gennaio 2021) Robertoanalizza, saranno mesi rivoluzionari: il club nerazzurro a marzo cambierà denominazione e logoIl commissario tecnico dell'Italia è tornato sul derby d'Italia che ha visto trioni nerazzurri per 2-0 grazie alle reti di Vidal e. Il c.t. azzurro, nel corso dell'vista concessa a 'La Domenica Sportiva', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.caption id="attachment 816513" align="aligncenter" width="3000" ROME, ITALY - OCTOBER 12: Head coach Italy Robertoand Team Manager Italy Gabriele Oriali chat prior to the UEFA Euro 2020 qualifier between Italy and Greece on October 12, 2019 in Rome, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)/caption"È stata una bella partita e mi ha fatto molto piacere ...

FBiasin : Quando #InterJuventus è senza storia ed è senza storia a favore dell'#Inter significa che, forse, dopo tanti anni i… - juventusfc : '????????????????????, ??????????’??????????????????. ??’ ??’?????????????????? ???? ???? ???????????? ???? ?????????????? ??????????????????, ???? ?????? ?????????????? ?????????? ????????'.… - Inter : ??? | FOTOGALLERY Un gol per tempo, tre punti fondamentali ?? #InterJuventus attraverso le più belle fotografie del… - Manuel_Franzoi : RT @Ruttosporc: Gli spifferi Gazzetta sul nuovo nome/logo dell'Inter per mandare in secondo piano le due pere alla Juventus che non ha vist… - QSVS_Official : La cronaca di Inter - Juventus in compagnia di Gian Luca Rossi e Luca Momblano e le esultanze ai gol di Vidal e Bar… -