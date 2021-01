In stato confusionale e infreddolita, 70enne salvata da Vigili (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma – Accovacciata a ridosso di una cabina elettrica in via della Marcigliana, a Roma, quasi assiderata e in stato confusionale. A trovarla sono stati gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano. La presenza della 70enne e’ stata segnalata ieri mattina da un operaio al lavoro nella zona: immediato l’intervento dei caschi bianchi, arrivati insieme al personale del 118. Assicurata alle cure dei medici, sono scattati immediatamente gli accertamenti per rintracciare i familiari della donna e capire i motivi che l’avessero spinta a stare al freddo fino a mettere a rischio la propria vita. Una volta risaliti al suo domicilio, gli agenti sono riusciti a raggiungere la figlia che, avendo difficolta’ a mettersi in contatto con la mamma gia’ da diverse ore, aveva proceduto a sporgere denuncia di scomparsa. A causa del forte ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma – Accovacciata a ridosso di una cabina elettrica in via della Marcigliana, a Roma, quasi assiderata e in. A trovarla sono stati gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano. La presenza dellae’ stata segnalata ieri mattina da un operaio al lavoro nella zona: immediato l’intervento dei caschi bianchi, arrivati insieme al personale del 118. Assicurata alle cure dei medici, sono scattati immediatamente gli accertamenti per rintracciare i familiari della donna e capire i motivi che l’avessero spinta a stare al freddo fino a mettere a rischio la propria vita. Una volta risaliti al suo domicilio, gli agenti sono riusciti a raggiungere la figlia che, avendo difficolta’ a mettersi in contatto con la mamma gia’ da diverse ore, aveva proceduto a sporgere denuncia di scomparsa. A causa del forte ...

