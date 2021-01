Il Vaticano lascia ' libera' Cecilia Marogna No all' estradizione

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilha rinunciato all'di, la manager indagata nell'inchiesta relativa all'ex Cardinale Becciu per la sua gestione dei fondi della Segreteria di Stato. Nella ...

manyouyinli : @Pontifex_es Papa, lascia che ti spieghi: in termini di geografia mondiale, la topografia del tuo Vaticano e del no… - francofranchi81 : @grande_luciano Anche perchè è chi non gli crede che si lascia tentare.vedi politici(quasi tutti)banchieri mafiosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano lascia

Sky Tg24

CITTÀ DEL VATICANO. Ogni chiamata «di Dio è individuale, perché non fa le cose in serie». Cristo non lascia «un biglietto da visita», ma l’invito «a un incontro». Papa Francesco lo afferma all’Angelus ...Detto,fatto,Papa Francesco si è vaccinato. Il Pontefice aveva espresso la forte volontà di effettuare il vaccino anti-covid la scorsa settimana, preoccupato anche dal recente decesso del suo medico pe ...