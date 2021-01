Governo: Orlando, ‘non ci interessa mettere uno del Pd al posto di Conte’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) – “Noi non siamo interessati a mettere uno nostro al posto di Conte, senza spiegare al Paese perché avviene il passaggio o le ragioni politiche che giustifichino questo trauma”. Lo ha detto Andrea Orlando a Mattino cinque. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) – “Noi non siamoti auno nostro aldi Conte, senza spiegare al Paese perché avviene il passaggio o le ragioni politiche che giustifichino questo trauma”. Lo ha detto Andreaa Mattino cinque. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Corriere : L’ira di Orlando (Pd): «Errore di pochi che pagheremo tutti» - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Per Orlando 'non riuscirà il tentativo di far cadere il governo' - Agenzia_Italia : Per Orlando 'non riuscirà il tentativo di far cadere il governo' - fisco24_info : Per Orlando 'non riuscirà il tentativo di far cadere il governo': AGI - 'Non riuscirà il tentativo di far cadere il… - TV7Benevento : Governo: Orlando, 'Renzi ha chiuso la porta e ieri l'ha blindata attaccando il Pd'... -