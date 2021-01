Governo, la fiducia è sul filo. Pd e M5S: senza 161 sì il governo non regge (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da un rimpasto che avrebbe dovuto rafforzare il Pd nel governo, alla caccia ai costosi ?responsabili? da reclutare magari dopo il voto. Nicola Zingaretti tiene l?ennesima... Leggi su ilmattino (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da un rimpasto che avrebbe dovuto rafforzare il Pd nel, alla caccia ai costosi ?responsabili? da reclutare magari dopo il voto. Nicola Zingaretti tiene l?ennesima...

borghi_claudio : ***ATTENZIONE*** Arrivano anche LE CONDIZIONI DI MONTI ?? Cosucce: tassa sulla casa, tassa patrimoniale, tassa di su… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - Carmela_oltre : RT @francescagraz1: Michela Rostan, uscendo dal suo quarto(IV) partito in pochi anni, dice che voterà la fiducia al governo-Conte alla Came… - echenotizieoggi : RT @GiorgiaMeloni: Mario Monti sostiene che una delle condizioni per votare la fiducia al Governo sia togliere pure i 'ristori' alle attivi… -