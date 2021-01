De Luca e la raccomandazione ai cittadini | già allo studio nuova ordinanza restrittiva?

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La Campania è una delle poche Regioni rimasta zona gialla dopo l’ultimadel Ministro Speranza. Ad inviare la popolazione alla calma, però, ci ha subito pensato il governatore campano Vincenzo De. “Siamo in zona gialla ma non dobbiamo esaltarci. Dobbiamo essere invece ancora più preoccupati. Sarebbe un suicidio per la Campania immaginare che L'articolo