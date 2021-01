Covid, in Abruzzo confermata la circolazione della variante inglese, decine i casi accertati (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'Aquila - Ci sono la variante inglese del Coronavirus e un'altra già nota in Europa all'origine di numerosi contagi accertati in Abruzzo dal dicembre 2020. L'Istituto Superiore di Sanità, ha confermato ciò che era già emerso dagli accertamenti del Laboratorio di genetica molecolare dell'Università di Chieti. Il numero complessivo dei casi, però, sarebbe maggiore. L'Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise (Izsam) ha individuato 51 contagi per la provincia di Chieti riconducibili alla cosiddetta variante inglese. La struttura di Chieti, a fronte di una cinquantina di casi derivanti da sospetta variante, aveva inviato a Roma una decina di campioni rappresentativi del totale, poi confermati dall'Iss. Nel caso ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 18 gennaio 2021) L'Aquila - Ci sono ladel Coronavirus e un'altra già nota in Europa all'origine di numerosi contagiindal dicembre 2020. L'Istituto Superiore di Sanità, ha confermato ciò che era già emerso dagli accertamenti del Laboratorio di genetica molecolare dell'Università di Chieti. Il numero complessivo dei, però, sarebbe maggiore. L'Istituto Zooprofilattico die Molise (Izsam) ha individuato 51 contagi per la provincia di Chieti riconducibili alla cosiddetta. La struttura di Chieti, a fronte di una cinquantina diderivanti da sospetta, aveva inviato a Roma una decina di campioni rappresentativi del totale, poi confermati dall'Iss. Nel caso ...

TizianaFerrario : L’assurda storia di Guardiagrele paese in Abruzzo dove è stata scoperta variante inglese #Covid ma si è perso tempo… - abruzzoweb : COVID ABRUZZO: 170 CASI E 8 DECESSI, NEL BOLLETTINO ANCHE TEST ANTIGENICI - abruzzoweb : GARANZIA GIOVANI, IN ABRUZZO 33MILA ISCRITTI: UN TERZO HA TROVATO LAVORO, ORA CRISI COVID - abruzzoweb : GARANZIA GIOVANI, IN ABRUZZO 33MILA ISCRITTI: UN TERZO HA TROVATO LAVORO, ORA CRISI COVID - abruzzoweb : COVID, “CON DPCM NATALE MENO 24 PER CENTO CASI”. ESPERTI: “CURVA SOTTO CONTROLLO” -