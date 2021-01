Conte ottiene la fiducia alla Camera: 321 deputati dicono sì. I no sono 259 [VIDEO] (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Camera dei deputati ottiene la fiducia alla Camera. sono 321 i sì. L'articolo Conte ottiene la fiducia alla Camera: 321 deputati dicono sì. I no sono 259 VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il presidente del Consiglio, Giuseppedeila321 i sì. L'articolola: 321sì. I no259

Tommasolabate : Difesa #responsabile, #costruttori di gioco in gol, indecisi convinti, critici ammutoliti. E il governo #Conte sba… - ItaliaViva : Se Conte ottiene 161 voti governa e voglio vedere come governa; se non li ottiene, si farà un altro governo e si ar… - mameli54 : Il governo Conte ottiene la fiducia alla Camera - Vatuttobene_ : RT @rostokkio: #Conte ottiene la fiducia con 321 'Sì', 259 'No' e 2 'Che sta facendo il Milan?'. #maratonamentana #camera - DomaniGiornale : #Conte ottiene la #fiducia alla #Camera con 321 voti favorevoli. Domani la vera battaglia sul campo del #Senato in… -