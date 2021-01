Australian Open, i tennisti si allenano in camera per via del lockdown: il “trucco” dell’atleta per giocare in spazi ridotti – Video (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da giorni i tennisti impegnati nel primo Grande Slam del 2021, l’Australian Open, sono costretti ad allenarsi nelle stanze degli hotel per via delle misure anti-Covid del Paese, molto simili a un lockdown. Nel Video, il “trucco” della tennista russa, Yulia Putintseva, che riesce a palleggiare in camera grazie a un materasso appoggiato al muro. Ma l’avvicinamento al torneo, per gli atleti, sta diventando sempre più complicato: cinque di loro sono risultati positivi e 72 tennisti, complessivamente, sono in isolamento in attesa dei test. Video Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da giorni iimpegnati nel primo Grande Slam del 2021, l’, sono costretti ad allenarsi nelle stanze degli hotel per via delle misure anti-Covid del Paese, molto simili a un. Nel, il “” della tennista russa, Yulia Putintseva, che riesce a palleggiare ingrazie a un materasso appoggiato al muro. Ma l’avvicinamento al torneo, per gli atleti, sta diventando sempre più complicato: cinque di loro sono risultati positivi e 72, complessivamente, sono in isolamento in attesa dei test.Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

