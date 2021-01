Aggredisce donna in strada e le ruba il cellulare: arrestato (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma – Ieri pomeriggio, nell’ambito dei servizi intensificati per fronteggiare la reminiscenza dei reati della criminalita’ comune – quali furti, scippi e rapine – i Carabinieri della Stazione Roma Citta’ Giardino hanno arrestato un 40enne romano con l’accusa di rapina aggravata e danneggiamento. L’uomo, gia’ noto alle forze dell’ordine, in via Valsesia, ha avvicinato una donna di 49 anni che stava rincasando, l’ha afferrata al collo e dopo averla spinta contro un muro, le ha strappato il telefono cellulare dalle mani, dandosi, poi, alla fuga lungo le vie limitrofe. I Carabinieri, in transito pochi istanti dopo il fatto, hanno raccolto una descrizione sommaria del fuggitivo fatta dalla vittima e, nel giro di qualche minuto, lo hanno individuato e bloccato in via Val di Lanzo, dopo che, senza alcun motivo, aveva danneggiato con un pugno ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma – Ieri pomeriggio, nell’ambito dei servizi intensificati per fronteggiare la reminiscenza dei reati della criminalita’ comune – quali furti, scippi e rapine – i Carabinieri della Stazione Roma Citta’ Giardino hannoun 40enne romano con l’accusa di rapina aggravata e danneggiamento. L’uomo, gia’ noto alle forze dell’ordine, in via Valsesia, ha avvicinato unadi 49 anni che stava rincasando, l’ha afferrata al collo e dopo averla spinta contro un muro, le ha strappato il telefonodalle mani, dandosi, poi, alla fuga lungo le vie limitrofe. I Carabinieri, in transito pochi istanti dopo il fatto, hanno raccolto una descrizione sommaria del fuggitivo fatta dalla vittima e, nel giro di qualche minuto, lo hanno individuato e bloccato in via Val di Lanzo, dopo che, senza alcun motivo, aveva danneggiato con un pugno ...

Patrizi09306335 : @GiannaNannini non hai pubblicato una più spiritosa vignetta con la testa su un nero che aggredisce una donna o un… - oscarmjka : RT @jemenfousoui: Luglio 2020 italiana 45 anni: pugno in faccia ad una 12enne nera, quando arriva la polizia la riempie di insulti razzisti… - blueislazy : RT @jemenfousoui: Luglio 2020 italiana 45 anni: pugno in faccia ad una 12enne nera, quando arriva la polizia la riempie di insulti razzisti… - Adrianaaaaaaaa : @Perplexity_is @beppegg @sister_magister @santa_slavina ma leggevo che nella maggior parte delle aggressioni sessua… - ch4rl8tte : RT @jemenfousoui: Luglio 2020 italiana 45 anni: pugno in faccia ad una 12enne nera, quando arriva la polizia la riempie di insulti razzisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce donna Aggredisce donna in strada e le ruba il cellulare: arrestato RomaDailyNews Genova, deruba e aggredisce un giovane disabile: 21enne denunciato

In tre hanno deriso il 26enne in via Grasmsci a mezzanotte, il portafoglio recuperato da un gruppo di senegalesi che ha aiutato la vittima ...

Aggredisce donna e le strappa cellulare dalle mani

Nell’ambito dei servizi intensificati per fronteggiare la reminiscenza dei reati della criminalità comune – quali furti, scippi e rapine -, i Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino hanno arres ...

In tre hanno deriso il 26enne in via Grasmsci a mezzanotte, il portafoglio recuperato da un gruppo di senegalesi che ha aiutato la vittima ...Nell’ambito dei servizi intensificati per fronteggiare la reminiscenza dei reati della criminalità comune – quali furti, scippi e rapine -, i Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino hanno arres ...