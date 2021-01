Vaccino, Arcuri: "Pfizer invierà 165mila dosi in meno" (Di domenica 17 gennaio 2021) In un comunicato il commissario straordinario ribadisce che la decisione dell'azienda è sta "unilaterale" e provocherà "un'asimmetria tra le singole regioni" Leggi su repubblica (Di domenica 17 gennaio 2021) In un comunicato il commissario straordinario ribadisce che la decisione dell'azienda è sta "unilaterale" e provocherà "un'asimmetria tra le singole regioni"

RaiNews : La replica di #Pfizer: torneremo alle normali forniture dal 25 gennaio #vaccino - NicolaPorro : Ecco cos’hanno fatto gli ospedali per non compromettere la #vaccinazione in mancanza delle ???????????????? di #Arcuri...????… - cronaca_news : Vaccino, Arcuri: 'Pfizer invierà 165mila dosi in meno' - infoiteconomia : CORONAVIRUS: VACCINO PFIZER, è scoppiato un CASO e il COMMISSARIO ARCURI si ribella. I RISCHI per l'ITALIA - Luca67 : @AxiaFel Cazzo ....Arcuri ha comprato di tutto in Cina, e non il vaccino.....??? ???????????? -