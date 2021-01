Supercross 2021 Houston 1: Barcia a tutto Gas…Gas (Di domenica 17 gennaio 2021) Que victoria! E’ proprio il caso di dirlo per Justin Barcia, il quale consegna alla Gas Gas la vittoria del primo round del Supercross 2021, a Houston 1. All’NRG Stadium, dove la serie correrà altre due volte nel corso della settimana, “Bam Bam” parte al comando, resiste allo scatenato Ken Roczen, e taglia il traguardo davanti a tutti. Justin ottiene il successo nella prima gara per il terzo anno consecutivo, eguagliando il record del leggendario Jeremy McGrath. Mica male, però! Supercross 2020, Anaheim 1: Barcia batte Cianciarulo nella gara degli errori Supercross 2021: a Houston 1 si scrive la storia? Nella serata di Houston, si è scritta la storia anche per un’altra ragione. Per la Gas Gas è la ciliegina ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) Que victoria! E’ proprio il caso di dirlo per Justin, il quale consegna alla Gas Gas la vittoria del primo round del, a1. All’NRG Stadium, dove la serie correrà altre due volte nel corso della settimana, “Bam Bam” parte al comando, resiste allo scatenato Ken Roczen, e taglia il traguardo davanti a tutti. Justin ottiene il successo nella prima gara per il terzo anno consecutivo, eguagliando il record del leggendario Jeremy McGrath. Mica male, però!2020, Anaheim 1:batte Cianciarulo nella gara degli errori: a1 si scrive la storia? Nella serata di, si è scritta la storia anche per un’altra ragione. Per la Gas Gas è la ciliegina ...

Il 2020 è stato un grande anno per Honda. La prima, agognata vittoria alla Dakar dopo 31 anni, la conquista dell'ottocentesima vittoria nella velocità, nonché il titolo in classe regina nell'MXGP e l' ...

Presentata la squadra 2021 con i suoi sei piloti: Jason Anderson, Zach Osborne, Dean Wilson, RJ Hampshire, Jalek Swoll e Stilez Robertson ...