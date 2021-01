Simy: “Vittoria importante, ora andiamo a caccia di altri punti” (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCrotone – Lo scorso anno rifilò una tripletta al Benevento, quest’anno si è fermato a due ma sono comunque pesantissimi. Nel 4-1 inflitto ai giallorossi allo Scida dal Crotone c’è il marchio di Simy, che ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport: “Era una partita importante, uno scontro diretto. Avevamo bisogno di un risultato come questo e siamo felici di averlo centrato con una bella prestazione. Non ho alcun conto in sospeso con il Benevento, non cambia niente se faccio gol io o i miei compagni. Si vince e si perde insieme, questa è la cosa più importante. Ci auguriamo che sia la partita della svolta, abbiamo bisogno di più punti e cercheremo di collezionarli”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCrotone – Lo scorso anno rifilò una tripletta al Benevento, quest’anno si è fermato a due ma sono comunque pesantissimi. Nel 4-1 inflitto ai giallorossi allo Scida dal Crotone c’è il marchio di, che ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport: “Era una partita, uno scontro diretto. Avevamo bisogno di un risultato come questo e siamo felici di averlo centrato con una bella prestazione. Non ho alcun conto in sospeso con il Benevento, non cambia niente se faccio gol io o i miei compagni. Si vince e si perde insieme, questa è la cosa più. Ci auguriamo che sia la partita della svolta, abbiamo bisogno di piùe cercheremo di collezionarli”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

