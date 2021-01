SAMBI LOKONGA, IL GIOVANE VETERANO MANDATO DA SAELEMAEKERS (Di domenica 17 gennaio 2021) Nelle ultime settimane c’è un giocatore che è stato accostato al Milan e che è passato in secondo piano, forse perché non è uno degli obiettivi primari dei rossoneri. Ma che tuttavia necessita di un approfondimento. Si tratta di Albert SAMBI LOKONGA, centrocampista centrale o mediano dell’Anderlecht e già punto di forza del Belgio Under 21. SAMBI nasce il 22 agosto 1999 a Kinshasa, in Congo, ma fin da bambino si trasferisce in Belgio insieme alla famiglia per seguire le orme del fratello, Paul-José M’Poku (passato anche per Cagliari e Chievo Verona), che era stato preso dalle giovanili dello Standard Liegi. A 11 anni entra nelle giovanili dell’Anderlecht, e li cresce calcisticamente, fino ad arrivare alla prima squadra dove a 18 anni, il 22 dicembre 2017 esordisce in campionato nella sfida contro l’Eupen. Oggi sembra finalmente in ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) Nelle ultime settimane c’è un giocatore che è stato accostato al Milan e che è passato in secondo piano, forse perché non è uno degli obiettivi primari dei rossoneri. Ma che tuttavia necessita di un approfondimento. Si tratta di Albert, centrocampista centrale o mediano dell’Anderlecht e già punto di forza del Belgio Under 21.nasce il 22 agosto 1999 a Kinshasa, in Congo, ma fin da bambino si trasferisce in Belgio insieme alla famiglia per seguire le orme del fratello, Paul-José M’Poku (passato anche per Cagliari e Chievo Verona), che era stato preso dalle giovanili dello Standard Liegi. A 11 anni entra nelle giovanili dell’Anderlecht, e li cresce calcisticamente, fino ad arrivare alla prima squadra dove a 18 anni, il 22 dicembre 2017 esordisce in campionato nella sfida contro l’Eupen. Oggi sembra finalmente in ...

