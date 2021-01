Milan, Mandzukic atterra a Linate: ecco a che ora atterra | PM News (Di domenica 17 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan News - Mario Mandzukic sarà nella giornata di domani un nuovo calciatore del Milan: a breve atteso a Linate Milan, Mandzukic atterra a Linate: ecco a che ora atterra PM News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Mariosarà nella giornata di domani un nuovo calciatore del: a breve atteso aa che oraPMPianeta

DiMarzio : calciomercato @acmilan: ok definitivo per #Mandzukic, già domani previsto l’arrivo a Milano (6 mesi con opzione), p… - AntoVitiello : Mario #Mandzukic ad un passo dal #Milan, accordo vicinissimo con l'attaccante croato. - DiMarzio : #Milan, passi avanti per Mario #Mandzukic: i dettagli del possibile accordo con l'attaccante croato - alfex46 : Non capisco perché si sottovaluti l’acquisto di #Mandzukic : va a fare la riserva, il rincalzo, è uno con tanta esp… - Sicilianodoc7 : RT @EdoardoMecca1: Mandzukic alla Juve: bollito, non gioca da due anni, per favore. Mandzukic al Milan: gran colpo. C’è qualquadra che non… -