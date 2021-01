Conte dà fastidio a tutti, dice Bettini. Tutti tranne Pechino (Di domenica 17 gennaio 2021) “Dopo il voto del 2018, l’Italia ha deragliato rispetto alla sua tradizionale collocazione e il suo ruolo di protagonista dell’unità europea”, spiega al Corriere della Sera, Goffredo Bettini, l’ideologo del governo giallorosso. Merito, prosegue, dell’attuale governo che ha riportato il Paese “nel suo solco storico, in sintonia con l’Europa che sta cambiando in meglio e che sta esercitando con più coraggio la sua autonomia”. L’esponente dem si lancia poi in un’analisi del populismo italiano “che ad alcuni sembrava un blocco unico” ma ora “si è spaccato in due. Tra un populismo più mite e con Contenuti anche innovativi e un populismo rozzo e alleato di Donald Trump. I 5 Stelle sono confluiti nel campo europeista. È questo che dà fastidio a tanti”. Che cos’è che dà fastidio? Ecco come continua Bettini ... Leggi su formiche (Di domenica 17 gennaio 2021) “Dopo il voto del 2018, l’Italia ha deragliato rispetto alla sua tradizionale collocazione e il suo ruolo di protagonista dell’unità europea”, spiega al Corriere della Sera, Goffredo, l’ideologo del governo giallorosso. Merito, prosegue, dell’attuale governo che ha riportato il Paese “nel suo solco storico, in sintonia con l’Europa che sta cambiando in meglio e che sta esercitando con più coraggio la sua autonomia”. L’esponente dem si lancia poi in un’analisi del populismo italiano “che ad alcuni sembrava un blocco unico” ma ora “si è spaccato in due. Tra un populismo più mite e connuti anche innovativi e un populismo rozzo e alleato di Donald Trump. I 5 Stelle sono confluiti nel campo europeista. È questo che dàa tanti”. Che cos’è che dà? Ecco come continua...

