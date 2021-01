You | i creatori realizzeranno un' altra serie tratta dai libri di Caroline Kepnes

Leggi su movieplayer

(Di sabato 16 gennaio 2021) IdellaNetflix, You, hanno stretto accordi con un altro canale streaming per realizzare un'sempre ispirata aidi. Dopo il successo di You su Netflix, idellahanno deciso di realizzare un'dai romanzi di, ma stavolta la storia non ha niente a che fare con "You" e "Hidden Bodies". Idi You, Sera Gamble e Greg Berlanti, stanno adattando un altro romanzo diper trarne una nuova, anche se stavolta non sarà più per Netflix, ma per NBCUniversal Peacock. Gamble e ...