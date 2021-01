Verissimo oggi | ospiti del 16 gennaio 2021

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 16 gennaio 2021), sabato 16, alle 16.00, tornerà in ondasu Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare glisarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.16, gliSilvia Toffanin intervisterà Carla Fracci, icona della danza a livello mondiale e considerata tra le più grandi ballerine del Novecento. In studio poi Greta Ferro e Fiammetta Cicogna, tra le protagoniste della serie tutta dedicata alla moda Made in Italy, in onda su Canale5. Per la prima volta insieme aIva Zanicchi e Orietta Berti, con il racconto della loro amicizia. E ancora,del talk show: il super opinionista di Grande ...