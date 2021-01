Vaccini, attacco all'Ema "Dati rubati e manipolati" (Di sabato 16 gennaio 2021) Gian Micalessin Il sospetto è quello di un piano per affossare i Vaccini seminando il panico tra i cittadini europei e inducendoli a rifiutare le inoculazioni anti-Covid. A farlo capire è l'Agenzia Europea per il Farmaco (Ema). Il sospetto è quello di un piano per affossare i Vaccini seminando il panico tra i cittadini europei e inducendoli a rifiutare le inoculazioni anti-Covid. A farlo capire è l'Agenzia Europea per il Farmaco (Ema). Proprio ieri l'Agenzia ha reso pubblici alcuni particolari emersi nel corso dell'indagine sulla sottrazione di Dati e documenti riguardanti l'approvazione dei Vaccini Pfizer e Moderna. La sottrazione, avvenuta lo scorso 9 dicembre, è stata messa a segno da alcuni hackers che dopo esser penetrati negli archivi digitali dell'Agenzia starebbero ora disseminando in rete i ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 16 gennaio 2021) Gian Micalessin Il sospetto è quello di un piano per affossare iseminando il panico tra i cittadini europei e inducendoli a rifiutare le inoculazioni anti-Covid. A farlo capire è l'Agenzia Europea per il Farmaco (Ema). Il sospetto è quello di un piano per affossare iseminando il panico tra i cittadini europei e inducendoli a rifiutare le inoculazioni anti-Covid. A farlo capire è l'Agenzia Europea per il Farmaco (Ema). Proprio ieri l'Agenzia ha reso pubblici alcuni particolari emersi nel corso dell'indagine sulla sottrazione die documenti riguardanti l'approvazione deiPfizer e Moderna. La sottrazione, avvenuta lo scorso 9 dicembre, è stata messa a segno da alcuni hackers che dopo esser penetrati negli archivi digitali dell'Agenzia starebbero ora disseminando in rete i ...

