Usa | Wp | report intelligence aveva allertato su assalto a Congresso

Un report della polizia di Washington, tre giorni prima dell'assalto al Congresso Usa, emanava un'allerta su possibili violenze da parte dei sostenitori di Donald Trump. Lo riporta il Washington Post ...

Questo scetticismo ha influenzato la lotta francese contro il virus. La nazione è stata lenta ad iniziare la vaccinazione, ma ora ha inoculato 93.000 persone, secondo i dati del ministero della salute ...

Un report della polizia di Washington, tre giorni prima dell'assalto al Congresso Usa, emanava un'allerta su possibili violenze da parte dei sostenitori di Donald Trump. Lo riporta il Washington Post ...

