Simone | «In questi mesi è aumentato il nostro senso di responsabilità»

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tra una corsa dal letto alla scrivania per collegarsi in tempo per l’appello e tra ripetuti click sul link per accedere alle video lezioni, la nostra vita scolastica continua ma non nel modo in cui l’avessimo aspettata o desiderata. I giorni passano, così come i mesi in cui vedo i miei compagni e professori attraverso uno schermo e sento la loro voce attraverso l’audio del pc o cellulare: la didattica a distanza, che nei mesi scorsi pensavamo fosse solo un momento fugace della nostra carriera scolastica, piano piano sta prendendo sempre più un ruolo preponderante, a discapito del tradizionale metodo di insegnamento in presenza, ma è anche l’unico modo per continuare con gli studi anche in un momento di emergenza come questo.