Meteo Toscana | Lamma | 2020 fra gli anni più caldi | dicembre il mese più piovoso

Le piogge nel 2020 risultano invece nella media, ma con un andamento irregolare: il deficit iniziale ha infatti trovato un pareggio grazie alle abbondanti precipitazioni di dicembre, mese in cui ha piovuto oltre il doppio della media (e risultato poi il dicembre più piovoso dal 1955)

Meteo: il 2020 tra gli anni più caldi, dicembre il mese più piovoso dal 1955

Il 2020, che a livello europeo è stato l’anno più caldo, in Toscana si piazza al quinto posto, a pari merito con il 2019, con ...

