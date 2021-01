Lautaro Martinez | “Fondamentaale la fiducia di Conte All’Inter sono felice Rinnovo? L’accordo si trova”

Leggi su intermagazine

(Di sabato 16 gennaio 2021)protagonista del numero odierno di SportWeek Èil protagonista del numero odierno di SportWeek, il settimane della Gazzetta dello Sport. Tanti gli argomenti toccati dal nemero 10 nerazzurro dall’ambiente che c’è, all’arrivo disenza trascurare il capitolo. Ecco le sue parole. Ti guardi mai indietro?Sempre. Quello che ho fatto, mi ha portato dove. Non lo dimentico.-im-trikot-von-inter-1576149727-282481Eri un bambino come tanti, sei diventato un campione da 100 milioni. Te lo immaginavi?Forse non me lo immagino ancora. Nel calcio devi lavorare ogni giorno per migliorarti ed essere decisivo. Io lo faccio da quando ero piccolo. Ero ...