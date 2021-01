Governo: Bersani, ‘non numeri raccogliticci ma patto politico con formazione di centro’ (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Italia viva non si è presentata agli elettori, come sarebbe questa operazione tra ‘responsabili’ e ‘costruttori’. Naturalmente è necessario che chi ha buon senso ce lo metta e in questa fase certamente non sarebbe sufficiente avere una maggioranza di raccogliticci. Bisogna avere, in una breve prospettiva, un nuovo patto politico, una soluzione politica che possa avere anche, perchè no, una gamba di centro democratico, chiamiamola come vogliamo, e che faccia un patto per mandare avanti le operazioni”. Lo ha affermato Pierluigi Bersani, intervistato da Massimo Leoni a ‘L’Ospite’ su Sky Tg 24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Italia viva non si è presentata agli elettori, come sarebbe questa operazione tra ‘responsabili’ e ‘costruttori’. Naturalmente è necessario che chi ha buon senso ce lo metta e in questa fase certamente non sarebbe sufficiente avere una maggioranza di. Bisogna avere, in una breve prospettiva, un nuovo, una soluzione politica che possa avere anche, perchè no, una gamba di centro democratico, chiamiamola come vogliamo, e che faccia unper mandare avanti le operazioni”. Lo ha affermato Pierluigi, intervistato da Massimo Leoni a ‘L’Ospite’ su Sky Tg 24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Se ancora non abbiamo capito, chiediamo alle tv di fare brevi lezioni sul renzismo, dopo anni di esperienza". Così Pierluigi Bersani, intervistato da 'L'Ospite' su Sky Tg 24.

