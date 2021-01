(Di sabato 16 gennaio 2021) Il tecnico dell’Atalanta ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida con ildi Ballardini. “Ha portato la Juve ai supplementari, è una squadra che troviamo in unmigliore rispetto a qualche settimana fa. Ha ritrovato entusiasmo,unada, hanno dimostrato di saper fare risultato”. Non crede che segnate ancora un po’ troppo poco? “Speriamo di avere un po’ più di precisione. Col Cagliari lasi incanalata, ma non è sempre così. Per noimolto importante fare quello che stiamo facendo, ma ci saranno altri tipi di partite. Stiamo facendo, abbiamo una buona mentalità: anche chi ha giocato la scorsa sera sta, ho tutta la rosa a ...

napolista : #Gasperini: «Il Genoa è in un ottimo momento, sarà una partita da interpretare bene» “Sarà probabilmente una gara a… - sportli26181512 : #Atalanta, Gasperini: 'Scontri diretti? Intanto battiamo il Genoa...': Il tecnico nerazzurro: 'Ballardini ha fatto… - sportface2016 : #Atalanta, le parole di Gian Piero #Gasperini alla vigilia della sfida di #SerieA contro il #Genoa - sowmyasofia : Gasperini: “Stiamo facendo bene ma serve maggior precisione” - 11contro11 : #Atalanta-#Genoa, la conferenza stampa di Gianpiero Gasperini #SerieA #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Genoa

"Sono felice di quello che ho vissuto al Genoa, a cui mi sento molto legato. In questi ultimi anni so che la squadra ha vissuto molte apprensioni, ma sarà sempre una parte di me". Alla vigilia dello s ...Gian Piero Gasperini admits Genoa ‘will always be a part’ of him and Davide Ballardini can revive them, but Atalanta are focused on keeping their winning streak going. It kicks off on Sunday at 17.00 ...