Conte a caccia dei numeri in vista dei dibattiti alle Camere. Il Pd avverte: serve vera maggioranza politica (Di sabato 16 gennaio 2021) Grandi manovre dopo la frattura con Italia viva. Il Partito democratico chiude la porta ad un ritorno dei renziani che intanto confermano l'astensione e ripetono: il nostro partito resta decisivo Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : Frustrante, deprimente e imbarazzante un presidente del Consiglio che va alla disperata caccia di voti con i Mastel… - LegaSalvini : +++++ GROSSI GUAI PER GIUSEPPI! L'UDC SI SFILA: 'RESTIAMO CON IL CENTRODESTRA', LA CACCIA AI RESPONSABILI SI COMPLI… - LegaSalvini : QUASI UN ITALIANO SU DUE GIÀ 'CACCIA' CONTE - GeCortese : RT @ottogattotto: 'Giuseppe #Conte, uomo buono per tutte le alcove, ancheggia davanti a ogni Scilipoti, assistito nella caccia dai suoi… - CatelloMartore1 : RT @ottogattotto: 'Giuseppe #Conte, uomo buono per tutte le alcove, ancheggia davanti a ogni Scilipoti, assistito nella caccia dai suoi… -