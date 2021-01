Bologna-Verona | Mihajlovic | “Partita combattuta | ma meritato i 3 punti Tomiyasu? Gli manca un po’ di furbizia”

Leggi su mediagol

(Di sabato 16 gennaio 2021) Iltorna alla vittoria.Missione compiuta per il, che pone fine al suo digiuno di successi, conquistando i 3nella sfida andata in scena questo pomeriggio al "Dall'Ara" contro l'Hellas. Un successo analizzato dal tecnico rossoblù Sinisa, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-gara."Prima di tutto vorrei ringraziare e fare i complimenti a Ivan perché è stato onesto. Ha detto che noi abbiamo fatto meglio e abbiamo vinto meritatamente. Non è da tutti e gliel'ho detto. Sapevamo che sarebbe stato difficile ma, come ho detto anche ieri, potevamo forse avere difficoltà un po' nei risultati ma non nelle prestazioni. Quando è così dobbiamo mantenere le prestazioni che abbiamo sempre fatto sapendo che dovevamo fare qualcosa di più. Non dovevamo accontentarci delle ...